Молдова предотвратила кибератаку против правительственных систем
Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) совместно с прокуратурой Кишинева предотвратила взлом правительственных информационных сетей.
Об этом СИБ рассказала 17 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
В частности, 29-летний мужчина пытался незаконно авторизоваться в государственных информационных системах, принадлежащих Службе информационных технологий и кибербезопасности.
Во время обыска у подозреваемого нашли серверы, вторичное оборудование для обеспечения их бесперебойной работы и три стационарных компьютера для управления преступной деятельностью.
Подозреваемому, который находился под подпиской о невыезде на время следствия, удалось покинуть Молдову через КПП в Приднестровье, неподконтрольный властям страны. Мужчину объявили в международный розыск.
За это преступление ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. СИБ и прокуратура продолжают расследование.
Служба информационных технологий и кибербезопасности - это госучреждение, цель которого - управление, обслуживание и развитие инфраструктуры информационных технологий, системы телекоммуникаций органов публичного управления, управление единой инфраструктурой открытого ключа правительства и внедрение политики государства в области кибербезопасности.