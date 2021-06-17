Молдова предотвратила кибератаку против правительственных систем

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) совместно с прокуратурой Кишинева предотвратила взлом правительственных информационных сетей.

Об этом СИБ рассказала 17 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В частности, 29-летний мужчина пытался незаконно авторизоваться в государственных информационных системах, принадлежащих Службе информационных технологий и кибербезопасности.

Во время обыска у подозреваемого нашли серверы, вторичное оборудование для обеспечения их бесперебойной работы и три стационарных компьютера для управления преступной деятельностью.

Подозреваемому, который находился под подпиской о невыезде на время следствия, удалось покинуть Молдову через КПП в Приднестровье, неподконтрольный властям страны. Мужчину объявили в международный розыск.

За это преступление ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. СИБ и прокуратура продолжают расследование.

Служба информационных технологий и кибербезопасности - это госучреждение, цель которого - управление, обслуживание и развитие инфраструктуры информационных технологий, системы телекоммуникаций органов публичного управления, управление единой инфраструктурой открытого ключа правительства и внедрение политики государства в области кибербезопасности.