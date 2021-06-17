Турецький лоукостер запустить денні рейси з Анкари до Києва

Турецький лоукостер Pegasus Airlines з 1 липня запустить денні рейси зі столиці Туреччини Анкари в київський аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

Авіакомпанія буде здійснювати ці перельоти три рази на тиждень - по вівторках, четвергах і суботах. Рейси внесені до розкладу до 28 жовтня 2021 року, коли закінчується літня навігація.

Аеропорт "Бориспіль" вже підтвердив слоти - тимчасові проміжки, в які можуть літати літаки, повідомили виданню в українському представництві авіаперевізника.

Літак Pegasus Airlines буде вилітати з Анкари о 10:10 і прибуватиме до Києва о 12:15, з Києва - о 13:05 з прибуттям до Анкари в 15:10. Такий графік дозволяє відразу заселитися в готель по прильоту.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від $46 в одну сторону, від $93 туди-назад.

Найдешевший тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі.

Зараз Pegasus Airlines літає між Києвом і Анкарою щодня в нічний час. Таким чином після збільшення частоти польотів загальне число рейсів авіакомпанії на маршруті становитиме 10 в тиждень.