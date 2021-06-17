Турецкий лоукостер запустит дневные рейсы из Анкары в Киев

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с 1 июля запустит дневные рейсы из столицы Турции Анкары в киевский аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

Авиакомпания будет осуществлять эти перелеты три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы внесены в расписание до 28 октября 2021 года, когда заканчивается летняя навигация.

Аэропорт "Борисполь" уже подтвердил слоты - временные промежутки, в которые могут летать самолеты, сообщили изданию в украинском представительстве авиаперевозчика.

Самолет Pegasus Airlines будет вылетать из Анкары в 10:10 и прибывать в Киев в 12:15, из Киева - в 13:05 с прибытием в Анкару в 15:10. Такой график позволяет сразу заселиться в отель по прилету.

Минимальная цена авиабилетов начинается от $46 в одну сторону, от $93 туда-обратно.

Самый дешевый тариф включает перевозки только одного места ручной клади.

Сейчас Pegasus Airlines летает между Киевом и Анкарой ежедневно в ночное время. Таким образом после увеличения частоты полетов общее число рейсов авиакомпании по маршруту составит 10 в неделю.