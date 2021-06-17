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Австрія з 1 липня дозволить масові заходи і скасує вимогу носити респіратори FFP2

Четвер, 17 червня 2021, 13:28

Влада Австрії оголосила про скасування вимоги щодо обов'язкового носіння респіраторів FFP2 майже у всіх громадських місцях, крім будинків соціальних служб та лікарень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

У громадському транспорті, закритих громадських приміщеннях, магазинах чи музеях FFP2 можна буде замінити звичайними масками. У ресторанах та кафе маски не будуть обов’язковими.

Уряд оголосив про відмову від низки карантинних обмежень після значного зменшення кількості нових випадків зараження коронавірусом.

"Ситуація дуже, дуже хороша. Краща, ніж я очікував", - заявив канцлер Себастьян Курц на пресконференції у Відні. Семиденна захворюваність в країні становить близько 15 випадків на 100 тисяч осіб, при цьому кількість вакцинованих зростає.

Комендантська година буде скасована. Зможуть відновити роботу нічні клуби, з 22 липня там не буде обмежень на кількість відвідувачів.

З липня також не буде обмежень щодо пропускної спроможності основних культурних чи спортивних подій, і відвідувачам не доведеться носити маски, хоча вони повинні будуть надавати документи про вакцинацію, тестування або одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, в Австрії з 10 червня почався новий етап послаблення обмежень - скоротилася комендантська година та збільшилися ліміти на дозволену кількість відвідувачів закладів.

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