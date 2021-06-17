Австрия с 1 июля позволит массовые мероприятия и отменит требование носить респираторы FFP2

Власти Австрии объявили об отмене требования об обязательном ношении респираторов FFP2 почти во всех общественных местах, кроме домов социальных служб и больниц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

В общественном транспорте, закрытых общественных помещениях, магазинах или музеях FFP2 можно будет заменить обычными масками. В ресторанах и кафе маски будут обязательными.

Правительство объявило об отказе от ряда карантинных ограничений после значительного уменьшения количества новых случаев заражения коронавирусом.

"Ситуация очень, очень хорошая. Лучше, чем я ожидал", - заявил канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции в Вене. Семидневная заболеваемость в стране составляет около 15 случаев на 100 000 человек, при этом количество вакцинированных растет.

Комендантский час будет отменен. Смогут возобновить работу ночные клубы, с 22 июля там не будет ограничений на количество посетителей.

С июля тоже не будет ограничений по пропускной способности основных культурных или спортивных событий, и посетителям не придется носить маски, хотя они должны будут предоставлять документы о вакцинации, тестировании или выздоровлении от коронавируса.

Напомним, в Австрии с 10 июня начался новый этап ослабления ограничений - сократился комендантский час и увеличились лимиты на разрешенное количество посетителей заведений.