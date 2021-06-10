Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна та Молдова домовились про взаємне визнання свідоцтв про щеплення

Європарламент закликав до нових економічних і персональних санкцій проти Білорусі

Перша країна ЄС погодилась визнавати українські свідоцтва про вакцинацію

Скандал у Лісабоні: мерія передала посольству РФ дані організаторів акції проти Путіна






В Австрії скоротили комендантську годину і послабили низку інших обмежень

Четвер, 10 червня 2021, 19:00

В Австрії з 10 червня почався новий етап послаблення обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу - скорочується комендантська година та збільшуються ліміти на дозволену кількість відвідувачів закладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн зазначив, що з нинішніми показниками заражень і темпами вакцинації для послаблень немає жодних перешкод.

Читайте також
Масковий режим та інше: у Данії погодили деталі скасування ковід-обмежень 

Комендантська година, яка досі починалася о 22:00, тепер діятиме з опівночі.

Рекомендована дистанція зменшується з 2 метрів до 1 метра, а масковий режим надворі скасовується (крім як для офіціантів тощо). Водночас, всередині приміщень обов’язково носити респіратори FFP2.

Культурні події дозволяються з 75% заповненості від місткості зали, замість 50%.

У магазинах, музеях та спортзалах обмеження щодо кількості відвідувачів збільшується від 20 квадратних метрів на одну людину до 10 квадратних метрів.

Приріст заражень коронавірусом в Австрії останнім часом впав до найнижчих показників за 9 місяців - до рівня кінця літа 2020 року. 

Щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали понад 54% дорослих, а обома дозами - понад 25% дорослого населення, приблизно стільки ж, як в середньому у ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Карантин Коронавірус
powered by lun.ua