В Австрії скоротили комендантську годину і послабили низку інших обмежень

В Австрії з 10 червня почався новий етап послаблення обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу - скорочується комендантська година та збільшуються ліміти на дозволену кількість відвідувачів закладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн зазначив, що з нинішніми показниками заражень і темпами вакцинації для послаблень немає жодних перешкод.

Комендантська година, яка досі починалася о 22:00, тепер діятиме з опівночі.

Рекомендована дистанція зменшується з 2 метрів до 1 метра, а масковий режим надворі скасовується (крім як для офіціантів тощо). Водночас, всередині приміщень обов’язково носити респіратори FFP2.

Культурні події дозволяються з 75% заповненості від місткості зали, замість 50%.

У магазинах, музеях та спортзалах обмеження щодо кількості відвідувачів збільшується від 20 квадратних метрів на одну людину до 10 квадратних метрів.

Приріст заражень коронавірусом в Австрії останнім часом впав до найнижчих показників за 9 місяців - до рівня кінця літа 2020 року.

Щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали понад 54% дорослих, а обома дозами - понад 25% дорослого населення, приблизно стільки ж, як в середньому у ЄС.