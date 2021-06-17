Естонія подарує 900 тисяч доз вакцини AstraZeneca іншим країнам, у тому числі Східному партнерству

Уряд Естонії вирішив пожертвувати невикористані 900 тисяч доз вакцини AstraZeneca іншим країнам, у тому числі - країнам Східного партнерства, до якого входять Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан і Вірменія.

Про це в четвер на пресконференції оголосила прем'єр-міністр Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каллас повідомила, що Естонія пожертвує свої надлишки вакцини країнам, в які препарат ще не надійшов, а також в ті регіони світу, де вакцини ще недостатньо.

За її словами, рішення пожертвувати вакцини пов'язано з тим, що в Естонії вони не знайшли застосування. Естонія забронювала більше доз вакцини, ніж жителів в країні.

Вакцини будуть надані як за допомогою всесвітньої ініціативи COVAX, так і шляхом прямої передачі країнам-партнерам Східного партнерства.

Нагадаємо, раніше президет США Джо Байден пообіцяв поділитися зі світом 80 млн доз вакцини до кінця червня 2021 року. Серед країн, які отримають вакцини, буде й Україна.

Зокрема, США планують надати Україні 900 тисяч доз вакцини.