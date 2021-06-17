Эстония подарит 900 000 доз вакцины AstraZeneca другим странам, в том числе Восточному партнерству

Правительство Эстонии решило пожертвовать неиспользованные 900 000 доз вакцины AstraZeneca другим странам, в том числе странам Восточного партнерства, куда входят Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан и Армения.

Об этом в четверг на пресс-конференции объявила премьер-министр Кая Каллас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Каллас сообщила, что Эстония пожертвует свои излишки вакцины странам, в которые препарат еще не поступил, а также в те регионы мира, где вакцины еще недостаточно.

По ее словам, решение пожертвовать вакцины связано с тем, что в Эстонии они не нашли применения. Эстония забронировала более доз вакцины, чем жителей в стране.

Вакцины будут предоставлены как с помощью всемирной инициативы COVAX, так и путем прямой передачи странам-партнерам Восточного партнерства.

Напомним, ранее президент США Джо Байден пообещал поделиться с миром 80 млн доз вакцины до конца июня 2021 года. Среди стран, которые получат вакцины, будет и Украина.

В частности, США планируют предоставить Украине 900 000 доз вакцины.