900 тисяч доз вакцини і запрошення у Вашингтон: У Байдена розповіли про переговори з Зеленським

США планують надати Україні 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу, заявив у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським глава Білого дому Джо Байден.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла речниця Білого дому Джен Псакі за підсумками телефонної розмови Зеленського і Байдена в понеділок.

Крім того, Псакі підтвердила, що Байден запросив Зеленського відвідати Вашингтон пізніше цього літа.

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За словами речниці, лідери обговорили стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, а також євроатлантичні прагнення України.

"Президент Байден підтвердив непохитну відданість США суверенітету і територіальній цілісності України перед обличчям триваючої російської агресії на Донбасі і в Криму", - заявила Псакі.

У пресслужбі президента України розповіли, що у розмові Зеленський наголосив на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. За інформацією пресслужби, Байден "запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня".

За даними ОП, Зеленський і Байден говорили також про майбутню зустріч президента США з президентом РФ Владіміром Путіним, а також торкнулись питання "Північного потоку-2".

"Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту "Північний потік – 2". Зі свого боку Володимир Зеленський акцентував увагу Джо Байдена, що "Північний потік – 2" – це не економічний проект. Він створює серйозну загрозу та є безпековим викликом і має розглядатися через призму гарантій безпеки для України", - йдеться у повідомленні пресслужби преиздента України.

Минулого тижня Байден заявив, що на зустрічі з Путіним висловить готовність до конструктивної співпраці, але залишатиметься на жорсткій позиції щодо принципових питань.

Перша особиста зустріч президентів США і Росії відбудеться в Женеві 16 червня.