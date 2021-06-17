Рада восени розгляне звернення до США про надання Україні статусу основного союзника
Верховна рада розгляне проєкт постанови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів поза межами НАТО восени.
Про це у коментарі журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.
"Ми вирішили вчора з Гончаренком (народним депутатом від "Європейської солідарності". – Ред.) відкласти це на осінь, дочекатись візиту президента України до президента США, побачити, які будуть настрої і яка буде ситуація, і потім восени вже це зробити", - зазначив депутат.
Арахамія додав, що ця постанова - це "політична заява", яка наразі не є необхідною, проте загалом необхідна для розширення можливостей для України, зокрема, для надання окремих програм військової допомоги.
"Восени, якщо буде потреба, будемо голосувати", - сказав він.
15 червня народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у ВР зібрано 150 підписів за проведення позачергового засідання для розгляду звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.
Статус основного союзника за межами НАТО США надають країнам з-поза блоку, із якими будують виключно тісні стратегічні і військові відносини.
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