Рада осенью рассмотрит обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника

Верховная рада рассмотрит проект постановления об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО осенью.

Об этом в комментарии журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Мы решили вчера с Гончаренко (народным депутатом от "Европейской солидарности". - Ред.) отложить это на осень, дождаться визита президента Украины к президенту США, увидеть, какие будут настроения и какая будет ситуация, и затем осенью уже это сделать", - отметил депутат.

Арахамия добавил, что это постановление - "политическое заявление", которое пока не является необходимым, однако в целом нужно для расширения возможностей Украины, в частности, для предоставления отдельных программ военной помощи.

"Осенью, в случае необходимости, будем голосовать", - сказал он.

15 июня народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в ВР собрано 150 подписей за проведение внеочередного заседания для рассмотрения обращения к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Статус основного союзника вне НАТО США предоставляют странам из-за пределов блока, с которыми строят исключительно тесные стратегические и военные отношения.

Президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить США в июле.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" рассказал, что во время запланированного визита Зеленского в Вашингтон в июле Украина и США могут подписать ряд документов в сфере безопасности.

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