У Польщі розкрили групу контрабандистів, яка постачала зброю до України

Польська прикордонна служба разом з Агентством внутрішньої безпеки і Національною поліцією за активної підтримки Європолу вилучили близько сотні одиниць вогнепальної зброї в ході рейдів проти банди контрабандистів, які постачали зброю у тому числі до України.

Про це у четвер 17 червня повідомила пресслужба Європолу, пише "Європейська правда".

Польська влада виявила зброю в ході серії обшуків будинків у Свентокшиському та Лодзинському воєводствах. Звинувачення пред'явили 12 підозрюваним - всі громадяни Польщі у віці від 32 до 60 років.

Відзначається, що організована злочинна група незаконно провозила зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України.

96 вилучених одиниць вогнепальної зброї включають револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки і ручні кулемети. За підсумками дня обшуків також було конфісковано кілька тисяч патронів різного калібру і одну ручну гранату.

Крім того, під час обшуків було виявлено готівку на суму понад 50 тисяч євро, 14 рослин марихуани і деяку кількість амфетаміну. Справа велася в тісній співпраці з Європолом.

Ця операція відбувається в рамках ширшого розслідування, що триває два роки і проводиться польською прикордонною службою.

Результати вже призвели до вилучення близько 200 одиниць вогнепальної зброї і близько 2 700 одиниць боєприпасів. 15 осіб - 9 громадян України, 1 громадянин Росії і 5 громадян Польщі - були затримані.