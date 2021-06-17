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У Польщі розкрили групу контрабандистів, яка постачала зброю до України

Четвер, 17 червня 2021, 15:05

Польська прикордонна служба разом з Агентством внутрішньої безпеки і Національною поліцією за активної підтримки Європолу вилучили близько сотні одиниць вогнепальної зброї в ході рейдів проти банди контрабандистів, які постачали зброю у тому числі до України.

Про це у четвер 17 червня повідомила пресслужба Європолу, пише "Європейська правда".

Польська влада виявила зброю в ході серії обшуків будинків у Свентокшиському та Лодзинському воєводствах.  Звинувачення пред'явили 12 підозрюваним - всі громадяни Польщі у віці від 32 до 60 років.

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Відзначається, що організована злочинна група незаконно провозила зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України.

96 вилучених одиниць вогнепальної зброї включають револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки і ручні кулемети. За підсумками дня обшуків також було конфісковано кілька тисяч патронів різного калібру і одну ручну гранату.

Крім того, під час обшуків було виявлено готівку на суму понад 50 тисяч євро, 14 рослин марихуани і деяку кількість амфетаміну. Справа велася в тісній співпраці з Європолом.

Ця операція відбувається в рамках ширшого розслідування, що триває два роки і проводиться польською прикордонною службою.

Результати вже призвели до вилучення близько 200 одиниць вогнепальної зброї і близько 2 700 одиниць боєприпасів. 15 осіб - 9 громадян України, 1 громадянин Росії і 5 громадян Польщі - були затримані.

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