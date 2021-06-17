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Додон "в обхід" МОЗ Молдови заявив про прибуття нової партії російського "Спутника"

Четвер, 17 червня 2021, 16:18

Експрезидент Молдови і лідер Партії соціалістів Ігор Додон заявив про прибуття в Молдову нової партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". При цьому в Міністерстві охорони здоров’я фактично не знають деталей майбутньої поставки, хоча вона має прибути - за словами Додона - вже 18 червня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Додон 17 червня на своїй сторінці у Facebook заявив, що вже наступного дня в країну привезуть ще одну партію "Спутника". "Виліт борту з Москви очікується о 21:00, прибуття у Кишинів - 23:00-23:30", - заявив лідер соціалістів, пообіцявши більше деталей згодом у своєму відеоблозі.

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Водночас у МОЗ заявили, що поки мають лише попередню усну домовленість з російською стороною про поставку вакцини. 

"Ми очікуємо підтверджуючих документів з усією інформацією про те, скільки доз прибуде і коли саме", - зазначили у міністерстві.  

Днями про очікувану поставку російської вакцини "Спутник V" "для Придністров’я" заявив і лідер регіону Вадим Красносельский.

Молдова за увесь час отримала від Росії 142 тисячі доз "Спутника", з них близько 12 тисяч ще не використали.

Проросійський Ігор Додон найактивніше лобіював отримання Молдовою російської вакцини та особисто "привіз" першу поставку разом з кількома депутатами Держдуми РФ. 

Літак зі 142 тисяч доз вакцини в Кишинівському аеропорту зустрічали спікер парламенту Зінаїда Гречана і посол РФ у Молдові.

Зазначимо, менш ніж за місяць - 11 липня - Молдову чекають дострокові парламентські вибори, на яких перемогу очікувано здобуде партія президентки Маї Санду. 

Про політичну картину в Молдові дивіться відеоблог "Європейської правди".

 

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