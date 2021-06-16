У Молдові скаржаться на зменшення кількості охочих вакцинуватися

У Міністерстві охорони здоров’я Молдови заявили, що останнім часом все менше людей зацікавлені отримати щеплення від коронавірусу, тому темпи вакцинації знижуються.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це розповіла в.о. міністра охорони здоров’я, праці і соцзахисту Тетяна Затик.

За її словами, спадання темпів вакцинації відбувається майже щоденно і така тенденція викликає стурбованість.

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"Навіть якщо взяти дані за вчора - першою дозою вакцинувалися близько 2 тисяч осіб, а другою - 14 тисяч. Це означає, що люди не зацікавлені. Система справляється і ми можемо вакцинувати більшу кількість людей, але рішення за ними - хочуть вони цього чи ні", - розповіла в.о. міністра.

Вона зауважила, що вакцинуватися важливо, попри загальний спад захворюваності, щоб досягти колективного імунітету і зменшити ризики наступної хвилі епідемії.

За даними МОЗ, на 16 червня у Молдові загалом зробили близько 557 тисяч щеплень. Майже 389 тисяч осіб отримали щеплення принаймні першою дозою, та близько 167 тисяч завершили вакцинацію.

З 19 травня вакцинацію відкрили для усіх охочих віком від 18 років, а в столиці та передмісті запустили переобладнані під центр вакцинації автобус і тролейбус.

Для щеплення першою дозою в країні зараз доступні препарати AstraZeneca та китайські Sinopharm і Sinovac. Pfizer і російська вакцина "Спутник V" залишилися тільки для тих, хто чекає на другу дозу.

Раніше сусідня Румунія оголосила про закриття 12 центрів вакцинації через спадання кількості охочих зробити щеплення.