Додон "в обход" Минздрава Молдовы заявил о прибытии новой партии российского "Спутника"

Экс-президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил о прибытии в Молдову новой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". При этом в Министерстве здравоохранения фактически не знают деталей предстоящей поставки, хотя она должна прибыть - по словам Додона - уже 18 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Додон 17 июня на своей странице в Facebook заявил, что уже на следующий день в страну привезут еще одну партию "Спутника". "Вылет борта из Москвы ожидается в 21:00, прибытие в Кишинев - 23:00-23:30", - заявил лидер социалистов, пообещав больше деталей впоследствии в своем видеоблоге.

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В то же время в Минздраве заявили, что пока у них есть лишь предварительная устная договоренность с российской стороной о поставке вакцины.

"Мы ожидаем подтверждающих документов со всей информацией о том, сколько доз прибудет и когда именно", - отметили в министерстве.

На днях об ожидаемой поставке российской вакцины "Спутник V" "для Приднестровья" заявил и лидер региона Вадим Красносельский.

Молдова за все время получила от России 142 000 доз "Спутника", из них около 12 000 еще не использовали.

Пророссийский Игорь Додон активно лоббировал получение Молдовой российской вакцины и лично "привез" первую поставку вместе с несколькими депутатами Госдумы РФ.

Самолет со 142 тысяч доз вакцины в Кишиневском аэропорту встречали спикер парламента Зинаида Гречаны и посол РФ в Молдове.

Отметим, менее чем через месяц - 11 июля - Молдову ждут досрочные парламентские выборы, на которых победу ожидаемо получит партия президента Майи Санду.

О политической картине в Молдове смотрите также видеоблог "Европейской правды".