У Чехії демонтували останню в країні телефонну будку

У Чехії демонтували, як вважається, останню в країні телефонну будку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Будка знаходилася у селищі Глубинє біля міста Пршибрам, на заході країни. Востаннє з неї дзвонили близько двох років тому.

Це називають "завершенням епохи" тривалістю 110 років - з 1911 року, коли у Чехії з’явились перші громадські телефонні будки.

Минулого року профільне відомство вирішило припинити субсидії на утримання телефонних будок. Компанія-оператор O2 після того вирішила зупиняти їхнє обслуговування через збитковість. На той час у Чехії було близько 1500 телефонних будок.

"Останніми роками майже у всіх з’явились власні мобільні телефони, і кількість дзвінків з телефонних будок різко знизилася - вони втратили свою роль. Тож краще ми будемо інвестувати у розвиток надсучасних технологій, на які справді є попит", - прокоментували у компанії.

Місцева громада скористалася нагодою і розрекламувала "останню телефонну будку в країні", внаслідок чого деякі люди спеціально заїздили в селище сфотографуватися з нею, а в день демонтажу на місце приїхали ЗМІ.

Були пропозиції зберегти її як пам’ятку, що приваблюватиме туристів і виконуватиме також роль громадської книжкової полиці, але ініціатива не знайшла достатньо підтримки. Наразі муніципалітет планує встановити на її місці меморіальну дошку.

Найбільший попит на таксофони у Чехії припав на початок двохтисячних - тоді їх в країні було близько 30 тисяч. Останніми роками з більшості таксофонів телефонували у кращому випадку раз на місяць, а будки часто зазнавали нападів вандалів.