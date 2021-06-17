В Чехии демонтировали последнюю в стране телефонную будку

В Чехии демонтировали, как считается, последнюю в стране телефонную будку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Будка находилась в поселке Глубине около города Пршибрам, на западе страны. Последний звонок из нее совершили около двух лет назад

Это называют "завершением эпохи" продолжительностью 110 лет - с 1911 года, когда в Чехии появились первые общественные телефонные будки.

В прошлом году профильное ведомство решило прекратить субсидии на содержание телефонных будок. Компания-оператор O2 после этого решила останавливать их обслуживание из-за убыточности. К тому времени в Чехии было около 1500 телефонных будок.

"В последние годы почти у всех появились собственные мобильные телефоны, и количество звонков из телефонных будок резко снизилось - они утратили свою роль. Поэтому лучше мы будем инвестировать в развитие современных технологий, на которые действительно есть спрос", - прокомментировали в компании.

Местная община воспользовалась случаем и разрекламировала "последнюю телефонную будку в стране", в результате чего некоторые люди специально заезжали в поселок сфотографироваться с ней.

Были предложения сохранить ее как памятник, чтобы привлекать туристов, или использовать для буккроссинга, но инициатива не нашла достаточной поддержки. Сейчас муниципалитет планирует установить на ее месте мемориальную доску.

Наибольший спрос на таксофоны в Чехии пришелся на начало двухтысячных - тогда их в стране было около 30 000. В последние годы по большинству таксофонов звонили в лучшем случае раз в месяц, а будки часто подвергались нападениям вандалов.