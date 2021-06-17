У Берліні задіяли 1000 правоохоронців для інспекції "вільної території" ліворадикалів

Близько 1000 правоохоронців Берліна задіяли для підтримання порядку під час проведення пожежної інспекції у будинку, який ліворадикальні активісти багато років тому перетворили на "територію для своїх".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Поліцейським довелося силою прокладати доступ у будівлю. "Сквотери" намагалися завадити їм, застосовуючи вогнегасник, петарди і фарбу. Декілька поліцейських отримали травми.

Близько опівдня двоє інспекторів пожежної інспекції все ж змогли зайти у будівлю.

Заворушення були очікуваними, тому прилеглий квартал огородили, школу й дитсадок закрили, а у периметр пропускали лише мешканців сусідніх будинків.

Ще у середу у зв’язку з оголошенням про майбутню інспекцію "сквотери" почали протест, вважаючи перевірку приводом виселити їх. Вони встановили барикади на підступах до будівлі і підпалили їх, а поліцію зустріли камінням. Правоохоронці у відповідь застосували спецтехніу для руйнування барикад і водомет. У сутичках постраждали понад 60 поліцейських.

Будинок на Ріґерштрасе 94 перетворився на "вільну територію" ліворадикальних активістів ще з 90-х років та має символічне значення для них, у тому числі через те, що є одним з останніх "сквотів" у місті.

Інспекцію анонсували через численні повідомлення про проблеми з заходами пожежної безпеки у будівлі, зокрема електропроводкою та заблокованими сходами й евакуаційними виходами.

Минулого жовтня поліція розігнала подібний клуб поруч на Лібігштрасе 34, відомий як Liebig 34. Раніше"сквотів" у Берліні було набагато більше.

Попри те, що для багатьох квартир у будинку укладені договори оренди, зараз не ясно, хто саме проживає у них, тоді як за законодавством реєстрація є обов’язковою.