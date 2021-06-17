В Берлине задействовали 1000 полицейских для инспекции "сквота" леворадикалов

Около 1000 правоохранителей Берлина задействовали для поддержания порядка во время проведения пожарной инспекции в доме, который леворадикальные активисты много лет назад заняли и превратили в "территорию для своих".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Полицейским пришлось силой прокладывать доступ в здание. "Сквоттеры" пытались помешать им, применяя огнетушитель, петарды и краску. Несколько полицейских получили травмы.

Около полудня двое инспекторов пожарной инспекции все же смогли зайти в здание.

Беспорядки были ожидаемыми, потому прилегающий квартал огородили, школу и детсад закрыли, а в периметр пропускали только жителей соседних домов.

Еще в среду в связи с объявлением о предстоящей инспекции "сквоттеры" начали протесты, считая проверку поводом выселить их. Они установили баррикады на подступах к зданию и подожгли их, а полицию встретили камнями. Правоохранители в ответ применили спецтехнику для разрушения баррикад и водомет. В столкновениях пострадали более 60 полицейских.

Дом на Ригерштрасе 94 превратился в "свободную территорию" леворадикальных активистов еще с 90-х годов и имеет символическое значение для них, в том числе из-за того, что является одним из последних "сквотов" в городе.

Инспекцию анонсировали через многочисленные сообщения о проблемах с мерами пожарной безопасности в здании, в частности электропроводкой и заблокированными лестницами и эвакуационными выходами.

В октябре прошлого года полиция разогнала подобный сквот на соседней Либигштрасе 34, известный как Liebig 34. Ранее "сквотов" в Берлине было гораздо больше.

Несмотря на то, что для многих квартир в доме заключены договоры аренды, сейчас не ясно, кто именно проживает в них, тогда как по закону регистрация является обязательной.