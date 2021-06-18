У Косові проходить ротація українського контингенту

У Косові відбувається чергова ротація військовослужбовців Збройних Сил України, що у складі багатонаціональних сил НАТО KFOR беруть участь у міжнародній операції з підтримання миру та безпеки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ України, пише "Європейська правда".

Військовослужбовці здійснюють приймання та передачу посад, перевіряють справність військової техніки та її готовність до застосування під час виконання завдань за призначенням.

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Під час урочистої церемонії передачі повноважень майор Роман Ковальський передав державний прапор України командиру нової ротації майору Сергію Холошенку.

Керівник оперативної групи Міністерства оборони України полковник Андрій Востріков привітав особовий склад із успішним закінченням місії, вручивши найкращим військовослужбовцям грамоти та відзнаки від імені командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Спеціалізація укранського контингенту у складі багатонаціональних сил KFOR - розмінування, пошук вибухонебезпечних предметів, забезпечення свободи пересування підрозділів НАТО, а також відновлення інфраструктури.