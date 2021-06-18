Іспанія з 26 червня скасовує масковий режим на вулиці

З 26 червня в Іспанії скасовується обов’язок носіння масок на вулиці.

Про це заявив прем’єр Іспанії Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

"Ми збираємось повідомити іспанському суспільству, що з наступної суботи, 26 червня, маска не буде обов'язковою у відкритих місцях", - заявив Санчес під час виступу у Барселоні.

Таке рішення уряду ухвалене після того, як 10 громад звернулись до виконавчої влади з проханням рухатися до цього сценарію.

Скасування маскового режиму - це не лише прохання автономій, а й різних економічних секторів, які вважають це віхою, яка може сприяти туризму та економічній реактивації.

Іспанська конфедерація готелів та туристичного розміщення (Cehat) та Організація споживачів та користувачів (OCU) вже публічно вимагали зменшення використання маски у відкритому просторі, оскільки, на їх думку, носіння масок, незважаючи на позитивну епідеміологічну динаміку, створює психологічну напругу.

"Цей тип обмежень поклав край бажанням людей поїхати у відпустку і навіть вплинув на плани людей, які, якщо їм доведеться йти з маскою на пляж, у багатьох випадках воліють не виходити з дому взагалі" - сказав Хорхе Маріхал, президент Cehat.