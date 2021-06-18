Испания с 26 июня отменяет масочный режим на улице

С 26 июня в Испании отменяется обязанность ношение масок на улице.

Об этом заявил премьер Испании Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

"Мы собираемся сообщить испанскому обществу, что со следующей субботы, 26 июня, маска не будет обязательна в открытых местах", - заявил Санчес во время выступления в Барселоне.

Такое решение правительства принято после того, как 10 общин обратились к исполнительной власти с просьбой двигаться к этому сценарию.

Отмена масочного режима - это не только просьба автономий, но и различных экономических секторов, которые считают это вехой, которая может способствовать туризма и экономической реактивации.

Испанская конфедерация отелей и туристического размещения (Cehat) и Организация потребителей и пользователей (OCU) уже публично требовали уменьшения использования маски в открытом пространстве, поскольку, по их мнению, ношение масок, несмотря на положительную эпидемиологическую динамику, создает психологическое напряжение.

"Этот тип ограничений положил конец желанием людей поехать в отпуск и даже повлиял на планы людей, которые, если им придется идти с маской на пляж, во многих случаях предпочитают не выходить из дома вообще", - сказал Хорхе Марихал, президент Cehat.