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Блінкен летить в Берлін, зустрінеться з Меркель і Маасом

П'ятниця, 18 червня 2021, 13:59

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель настпуного тижня у середу прийме у своїй канцелярії держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це заявив в п'ятницю в Берліні офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Меркель зустрічалася з президентом США Джо Байденом на саміті G7 в минулі вихідні і 15 липня вирушить до Вашингтона.

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Міністр закордонних справ Гайко Маас також зустрінеться з Блінкеном, повідомила прессекретар міністерства закордонних справ Марія Адебар.

Приводом для візиту стала конференція щодо Лівії в федеральному міністерстві закордонних справ. Водночас, Маас і Блінкен також обговорять інші питання зовнішньої політики на двосторонній зустрічі.

Адебар не відповіла, чи юуде обговорення стосуватися газопроводу "Північний потік - 2", який, як передбачається, буде поставляти більше російського газу в Західну Європу.

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Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції  тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Німеччиною.

Україна виступає проти "Північного потоку-2" і вважає, що умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

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