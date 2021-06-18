Блинкен летит в Берлин, встретится с Меркель и Маасом

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на следующей неделе в среду примет в своей канцелярии госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом заявил в пятницу в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Меркель встречалась с президентом США Джо Байденом на саммите G7 в минувшие выходные и 15 июля отправится в Вашингтон.

Министр иностранных дел Хайко Маас также встретится с Блинкеном, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Мария Адебар.

Поводом для визита стала конференция по Ливии в федеральном министерстве иностранных дел. В то же время Маас и Блинкен также обсудят другие вопросы внешней политики на двусторонней встрече.

Адебар не ответила, будет ли обсуждение касаться газопровода "Северный поток-2", который, как предполагается, будет поставлять больше российского газа в Западную Европу.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Германией.

Украина выступает против "Северного потока-2" и считает, что условием его запуска должны быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.