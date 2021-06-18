Норвегія послаблює ковідні обмеження на тлі різкого зниження інфекцій

Норвегія в неділю розпочне третій важливий етап свого плану зі зняття коронавірусних обмежень, оскільки число випадків зараження COVID-19 продовжує знижуватися.

Про це заявила в п'ятницю прем'єр-міністр Ерна Солберг, повідомляє "Єропейська правда" з посиланням на Reuters.

З 20 червня норвежцям буде дозволено приймати до 20 гостей в своїх будинках, що вдвічі перевищує нинішній рівень.

Бари та ресторани більше не повинні будуть закриватися опівночі, сказала прем’єр-міністр.

"Норвегія йде правильним шляхом, і ми готові до третього кроку", -зазначила Солберг на пресконференції.

За її словами, з неділі на спортивних аренах буде дозволено пускати більше глядачів.

Уряд також дозволить в'їзд в країну більшій кількості іноземних відвідувачів, але вимоги до тестування і карантину залишаються для багатьох із них.

"Ситуація з інфекцією досі непередбачувана в багатьох частинах світу, і існує невизначеність, пов'язана з мутаціями", - сказала Солберг.

Остання серія послаблень є частиною чотирьохетапну плану уряду, представленого в квітні, з метою поступового зняття національного локдауну.

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Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я (FHI) повідомив, що в Норвегії за тиждень до 13 червня було зареєстровано близько 1200 нових випадків інфікування, що є найнижчим показником за вісім місяців.

З моменту початку пандемії минулого року в країні з населенням 5,4 мільйона осіб було зареєстровано близько 130 000 випадків COVID-19, і 790 осіб померли.

Близько 33% дорослого населення Норвегії в цей час повністю вакциновані від COVID-19. Ще 16% отримали першу з двох доз і, таким чином, частково вакциновані.