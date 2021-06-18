Норвегия ослабляет ковидные ограничения на фоне резкого снижения инфекций
Норвегия в воскресенье начнет третий важный этап своего плана по снятию коронавирусных ограничений, поскольку число случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться.
Об этом заявила в пятницу премьер-министр Эрна Солберг, сообщает "Еропейська правда" со ссылкой на Reuters.
С 20 июня норвежцам будет разрешено принимать до 20 гостей в своих домах, что вдвое превышает нынешний уровень.
Бары и рестораны больше не должны будут закрываться в полночь, сказала премьер-министр.
"Норвегия идет правильным путем, и мы готовы к третьему шагу", -отметила Солберг на пресс-конференции.
По ее словам, с воскресенья на спортивных аренах будет разрешено пускать больше зрителей.
Правительство также разрешит въезд в страну большему количеству иностранных путешественников, но требования к тестированию и карантину остаются для многих из них.
"Ситуация с инфекцией до сих пор непредсказуема во многих частях мира, и существует неопределенность, связанная с мутациями", - сказала Солберг.
Последняя серия послаблений является частью четырехэтапного плана правительства, представленного в апреле, с целью постепенного снятия национального локдауна.
Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) сообщил, что в Норвегии за неделю до 13 июня было зарегистрировано около 1200 новых случаев инфицирования, что является самым низким показателем за восемь месяцев.
С момента начала пандемии прошлого года в стране с населением 5,4 миллиона человек было зарегистрировано около 130 000 случаев COVID-19, и 790 человек умерли.
Около 33% взрослого населения Норвегии в это время полностью вакцинированы от COVID-19. Еще 16% получили первую из двух доз и, таким образом, частично вакцинированы.