В аеропорту Лондона літак British Airways пошкодив свій ніс об асфальт
П'ятниця, 18 червня 2021, 15:53
Припаркований літак British Airways був пошкоджений після того як перехилився на ніс в аеропорту Хітроу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Boeing 787 Dreamliner був припаркований на асфальті в аеропорту західного Лондона, коли стався інцидент.
Авіакомпанія заявила, що це вантажний літак, і пасажирів на борту не було.
Зображення в соціальних мережах показали більше десятка автомобілів аварійної служби.
Жодних затримок чи скасувань рейсів в результаті інциденту не було.
Раніше подібні випадки з цією моделлю літака траплялися в Ефіопії та США.
Представник British Airways сказав: "Безпека - це завжди наш найвищий пріоритет, і ми розслідуємо інцидент".
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