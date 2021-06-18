В аеропорту Лондона літак British Airways пошкодив свій ніс об асфальт

Припаркований літак British Airways був пошкоджений після того як перехилився на ніс в аеропорту Хітроу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Boeing 787 Dreamliner був припаркований на асфальті в аеропорту західного Лондона, коли стався інцидент.

Авіакомпанія заявила, що це вантажний літак, і пасажирів на борту не було.

Зображення в соціальних мережах показали більше десятка автомобілів аварійної служби.

Жодних затримок чи скасувань рейсів в результаті інциденту не було.

Раніше подібні випадки з цією моделлю літака траплялися в Ефіопії та США.

Представник British Airways сказав: "Безпека - це завжди наш найвищий пріоритет, і ми розслідуємо інцидент".