В аэропорту Лондона самолет British Airways повредил свой нос об асфальт

Припаркованный самолет British Airways был поврежден после того, как наклонился на нос в аэропорту Хитроу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Boeing 787 Dreamliner был припаркован на асфальте в аэропорту западного Лондона, когда произошел инцидент.

Авиакомпания заявила, что это грузовой самолет, и пассажиров на борту не было.

Изображение в социальных сетях показали более десятка автомобилей аварийной службы.

Никаких задержек или отмен рейсов в результате инцидента не было.

Ранее подобные случаи с этой моделью самолета случались в Эфиопии и США.

Представитель British Airways сказал: "Безопасность - это всегда наш самый высокий приоритет, и мы расследуем инцидент".