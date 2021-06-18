В аэропорту Лондона самолет British Airways повредил свой нос об асфальт
Пятница, 18 июня 2021, 15:53
Припаркованный самолет British Airways был поврежден после того, как наклонился на нос в аэропорту Хитроу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Boeing 787 Dreamliner был припаркован на асфальте в аэропорту западного Лондона, когда произошел инцидент.
Авиакомпания заявила, что это грузовой самолет, и пассажиров на борту не было.
Изображение в социальных сетях показали более десятка автомобилей аварийной службы.
Никаких задержек или отмен рейсов в результате инцидента не было.
Ранее подобные случаи с этой моделью самолета случались в Эфиопии и США.
Представитель British Airways сказал: "Безопасность - это всегда наш самый высокий приоритет, и мы расследуем инцидент".
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