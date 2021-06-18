У Британії розповіли, наскільки ефективні вакцини проти індійського штаму

За даними Агентства громадського здоров’я Англії "з полів", навіть одна доза вакцини від коронавірусу суттєво зменшує ризик важкого перебігу захворювання, у тому числі зі штамом Delta, який вперше виявили в Індії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Навіть одна доза вакцини на 75% зменшує ризик, що внаслідок зараження розвинуться серйозні симптоми і людина потребуватиме госпіталізації.

Якщо ж людина пройшла повний курс вакцинації, ризик серйозного перебігу захворювання зменшується більш ніж на 90%.

Агентство зробило такі висновки, аналізуючи дані про пацієнтів, у яких останнім часом підтвердили коронавірус. Штам Delta у Британії вже став домінуючим і складає 95% усіх випадків.

Так, з 806 пацієнтів, які заразилися штамом Delta і потрапили у лікарню, 527 (65%) не були щеплені, у 135 - минуло більше 21 дня після першої дози вакцини і лише 10% (84 особи) склали ті, хто завершив курс вакцинації і від останньої дози минуло більше 14 днів.

З людей, які заразилися штамом Delta і в підсумку померли від ускладнень - загалом 73 підтверджених випадків - 34 людини зовсім не були щеплені, у 10 минуло більше 21 днів після першої дози і у 26 - більше 14 днів після завершення курсу вакцинації.

Деталей щодо віку та стану здоров’я цих пацієнтів не наводять. Не вказується також, якими вакцинами із зареєстрованих в Британії вони були щеплені.