В Британии рассказали, насколько эффективны вакцины против индийского штамма

По данным Агентства общественного здоровья Англии "с полей", даже одна доза вакцины от коронавируса существенно уменьшает риск тяжелого течения заболевания, в том числе со штаммом Delta, впервые обнаруженным в Индии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Даже одна доза вакцины на 75% уменьшает риск, что в результате заражения разовьются серьезные симптомы и человеку потребуется госпитализация.

Если же человек прошел полный курс вакцинации, риск серьезного течения заболевания уменьшается более чем на 90%.

Агентство сделало такие выводы, анализируя данные о пациентах, у которых в последнее время подтвердили коронавирус. Штамм Delta в Британии уже стал доминирующим и составляет 95% всех случаев.

Так, из 806 пациентов, заразившихся штаммом Delta и попали в больницу, 527 (65%) не были привиты, в 135 - прошло более 21 дня после первой дозы вакцины и только 10% (84 человека) составили те, кто завершил курс вакцинации и с последней дозы прошло более 14 дней.

Из людей, которые заразились штаммом Delta и в итоге умерли от осложнений - в общем 73 подтвержденных случаев - 34 человека совсем не были привиты, у 10 прошло более 21 дней после первой дозы и у 26 - более 14 дней после завершения курса вакцинации.

Деталей относительно возраста и состояния здоровья этих пациентов не приводят. Не указывается также, какими вакцинами из зарегистрированных в Британии они были привиты.