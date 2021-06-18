Короля Нідерландів розкритикували за порушення ковід-правил з футбольними фанами

Візит нідерландського короля Віллема-Александра на прикрашену в кольори національної збірну з футболу вулицю в Гаазі під час чемпіонату Європи викликав критику за те, що монарх занадто тісно спілкувався з футбольними фанатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Король відвідав вулицю в четвер, коли Нідерланди зіграли з Австрією на Євро 2020

На відео, опублікованому в соціальних мережах та на фотографіях, можна побачити, як монарх тисне руку принаймні одній людині та не дотримується 1,5-метрового соціального дистанціювання в країні.

Тимчасовий міністр з питань медичного обслуговування та спорту Тамара ван Арк заявила, що "ми запровадили 1,5-метрову соціальну дистанцію не просто так".

Голландський монарх не вперше піддається критиці під час пандемії COVID-19. Торік він вибачився за те, що взяв сім’ю на відпочинок до Греції. Сім'я поспішила додому після громадського протесту.

Відпустка не порушила обмежень щодо коронавірусу, але це відбулося буквально через кілька днів після того, як уряд Нідерландів запровадив, як його називають, "частковий локдаун", намагаючись стримати зростаючі інфекції.