Короля Нидерландов раскритиковали за нарушение ковид-правил с футбольными фанами

Визит нидерландского короля Виллема-Александра на украшенную в цвета национальной сборной по футболу улицу в Гааге во время чемпионата Европы вызвал критику за то, что монарх слишком тесно общался с футбольными фанатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Король посетил улицу в четверг, когда Нидерланды сыграли с Австрией на Евро-2020

На видео, опубликованном в социальных сетях и на фотографиях, можно увидеть, как монарх жмет руку по крайней мере одному человеку и не соблюдает правила 1,5-метрового социального дистанцирования в стране.

Временный министр по вопросам медицинского обслуживания и спорта Тамара ван Арк заявила, что "мы ввели 1,5-метровую социальную дистанцию ​​не просто так".

Голландский монарх не первый подвергается критике во время пандемии COVID-19. В прошлом году он извинился за то, что взял семью на отдых в Грецию. Семья поспешила домой после общественного протеста.

Отпуск не нарушил ограничений по коронавирусу, но это произошло буквально через несколько дней после того, как правительство Нидерландов ввело, как его называют, "частичный локдаун", пытаясь сдержать растущие инфекции.