Чинного генсека ООН переобрали на посаду на другий термін

Генасамблея Організація Об’єднаних Націй переобрала на другий термін чинного генерального секретаря, експрем’єра Португалії Антоніу Гутерріша.

Про це заявили в офіційному Twitter ООН, повідомляє "Європейська правда".

.@antonioguterres reappointed for second term as UN Secretary-General. pic.twitter.com/OZcDPJf5Cn — United Nations (@UN) June 18, 2021

72-річний Гутерріш змінив на цій посаді свого попередника Пан Гі Муна у січні 2017 року, невдовзі перед початком президентської каденції Дональда Трампа, а у 2005-2015 роках був верховним комісаром ООН у справах біженців.

Раніше кандидатуру Гутерріша рекомендувала Рада безпеки ООН, що є першим етапом процедури.

На посаду претендували ще близько 10 осіб, але їх офіційно не висунула жодна зі 193 країн-членів організації.

Другий термін Гутерріша розпочнеться з 1 січня 2022 року.