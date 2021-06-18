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Чинного генсека ООН переобрали на посаду на другий термін

П'ятниця, 18 червня 2021, 17:01

Генасамблея Організація Об’єднаних Націй переобрала на другий термін чинного генерального секретаря, експрем’єра Португалії Антоніу Гутерріша.

Про це заявили в офіційному Twitter ООН, повідомляє "Європейська правда".

72-річний Гутерріш змінив на цій посаді свого попередника Пан Гі Муна у січні 2017 року, невдовзі перед початком президентської каденції Дональда Трампа, а у 2005-2015 роках був верховним комісаром ООН у справах біженців.

Раніше кандидатуру Гутерріша рекомендувала Рада безпеки ООН, що є першим етапом процедури.

На посаду претендували ще близько 10 осіб, але їх офіційно не висунула жодна зі 193 країн-членів організації. 

Другий термін Гутерріша розпочнеться з 1 січня 2022 року.

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