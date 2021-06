Чинного генсека ООН переобрали на посаду на другий термін

Генасамблея Організація Об’єднаних Націй переобрала на другий термін чинного генерального секретаря, експрем’єра Португалії Антоніу Гутерріша.

Про це заявили в офіційному Twitter ООН, повідомляє "Європейська правда".

.@antonioguterres reappointed for second term as UN Secretary-General. pic.twitter.com/OZcDPJf5Cn