Біля Бельгії в останні 6 місяців виявили 5 іноземних кораблів, які могли займатися шпигунством

За даними бельгійського підрозділу морської безпеки (CMB), за останні шість місяців у Північному морі було помічено низку невійськових кораблів, які можуть бути причетні до шпигунства.

Про це урядовий орган повідомив бельгійському суспільному мовнику VRT, повідомляє "Європейська правда"

Представник CMB повідомив, що "щонайменше п'ять торгових або рибальських суден пройшли повз, і ми підозрюємо, що їх більше". Речник не повідомив, про які саме країни йдеться.

За словами CMB, важко визначити, чи дійсно судно виконує подвійну функцію. Частково це пов'язано з тим, що майже всі військові кораблі вже не використовуються для шпигунства. "Наприклад, це торгові судна або, принаймні, вони виглядають як торгові судна. Це також можуть бути рибальські судна. Це значно ускладнює виявлення", – заявили в CMB.

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"Але потім ми бачимо, що вони раптом починають пливти трохи повільніше", – сказав речник відомства бельгійській телерадіокомпанії.

Історії про можливі шпигунські кораблі в Європі або за її межами циркулюють вже деякий час. Хорошим прикладом є російське риболовецьке судно "Таурус", яке, за даними фінської телерадіокомпанії Yle, заходило до норвезького порту 51 раз, але лише 34 з них мало на борту рибу.

Кораблі також кілька разів були помічені за картографуванням інфраструктури морського дна, і були повідомлення про те, що на суднах нібито були карти з інформацією про газопроводи та інтернет-кабелі.

Журналісти з Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії об'єднали зусилля і минулого року зняли про це документальний фільм.

Нагадаємо, військово-морські сили Швеції у квітні вперше підтвердили, що так званий "тіньовий флот" Росії в Балтійському морі може займатися шпигунством.

Перед цим прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що переміщення у Балтійському морі "тіньового флоту" Росії, який нелегально перевозить російську нафту, треба зупинити, у тому числі шляхом втручання на рівні Єврокомісії.