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Действующего генсека ООН переизбрали на должность на второй срок

Пятница, 18 июня 2021, 17:01

Генассамблея Организация Объединенных Наций переизбрала на второй срок действующего генерального секретаря, экс-премьера Португалии Антониу Гутерриша.

Об этом заявили в официальном Twitter ООН, сообщает "Европейская правда".

72-летний Антониу Гутерриш сменил на этом посту своего предшественника Пан Ги Муна в январе 2017 года, вскоре перед началом президентской каденции Дональда Трампа, а в 2005-2015 годах был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Ранее кандидатуру Гутерриша рекомендовал Совет безопасности ООН, что является первым этапом процедуры.

На должность претендовали еще около 10 человек, но их официально не выдвинула ни одна из 193 стран-членов организации.

Второй срок Гутерриша начнется с 1 января 2022 года.

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