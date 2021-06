Действующего генсека ООН переизбрали на должность на второй срок

Генассамблея Организация Объединенных Наций переизбрала на второй срок действующего генерального секретаря, экс-премьера Португалии Антониу Гутерриша.

Об этом заявили в официальном Twitter ООН, сообщает "Европейская правда".

.@antonioguterres reappointed for second term as UN Secretary-General. pic.twitter.com/OZcDPJf5Cn