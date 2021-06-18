Действующего генсека ООН переизбрали на должность на второй срок

Генассамблея Организация Объединенных Наций переизбрала на второй срок действующего генерального секретаря, экс-премьера Португалии Антониу Гутерриша.

Об этом заявили в официальном Twitter ООН, сообщает "Европейская правда".

.@antonioguterres reappointed for second term as UN Secretary-General. pic.twitter.com/OZcDPJf5Cn — United Nations (@UN) June 18, 2021

72-летний Антониу Гутерриш сменил на этом посту своего предшественника Пан Ги Муна в январе 2017 года, вскоре перед началом президентской каденции Дональда Трампа, а в 2005-2015 годах был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Ранее кандидатуру Гутерриша рекомендовал Совет безопасности ООН, что является первым этапом процедуры.

На должность претендовали еще около 10 человек, но их официально не выдвинула ни одна из 193 стран-членов организации.

Второй срок Гутерриша начнется с 1 января 2022 года.