Троє людей постраждали внаслідок аварії в метро у Гамбурзі

Вранці у п’ятницю у Гамбурзі потяг метро потрапив в аварію в тунелі, троє людей були поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал NDR.

Потяг метро з приблизно 60 пасажирами в'їхав у буровий стержень, що стирчав зі стелі в тунелі. Інцидент стався під будівельним майданчиком.

Передній вагон зірвав стержень і був пошкоджений.

Під час зіткнення, зокрема, було розбите лобове скло.

За даними пожежників, внаслідок екстреного гальмування троє людей отримали легкі травми.

Поїзд евакуювали, а пасажири залишили тунель через аварійний вихід.

Лінія метро була заблокована на кілька годин, рух відновився близько 13.00.