Троє людей постраждали внаслідок аварії в метро у Гамбурзі
П'ятниця, 18 червня 2021, 17:41
Вранці у п’ятницю у Гамбурзі потяг метро потрапив в аварію в тунелі, троє людей були поранені.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал NDR.
Потяг метро з приблизно 60 пасажирами в'їхав у буровий стержень, що стирчав зі стелі в тунелі. Інцидент стався під будівельним майданчиком.
Передній вагон зірвав стержень і був пошкоджений.
Під час зіткнення, зокрема, було розбите лобове скло.
За даними пожежників, внаслідок екстреного гальмування троє людей отримали легкі травми.
Поїзд евакуювали, а пасажири залишили тунель через аварійний вихід.
Лінія метро була заблокована на кілька годин, рух відновився близько 13.00.
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