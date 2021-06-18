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Троє людей постраждали внаслідок аварії в метро у Гамбурзі

П'ятниця, 18 червня 2021, 17:41

Вранці у п’ятницю у Гамбурзі потяг метро потрапив в аварію в тунелі, троє людей були поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал NDR.

Потяг метро з приблизно 60 пасажирами в'їхав у буровий стержень, що стирчав зі стелі в тунелі. Інцидент стався під будівельним майданчиком.

Передній вагон зірвав стержень і був пошкоджений.

Під час зіткнення, зокрема, було розбите лобове скло.

За даними пожежників, внаслідок екстреного гальмування троє людей отримали легкі травми.

Поїзд евакуювали, а пасажири залишили тунель через аварійний вихід.

Лінія метро була заблокована на кілька годин, рух відновився близько 13.00.

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