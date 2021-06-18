Три человека пострадали в результате аварии в метро Гамбурга
Пятница, 18 июня 2021, 17:41
Утром в пятницу в Гамбурге поезд метро попал в аварию в тоннеле, три человека были ранены.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал NDR.
Поезд метро с примерно 60 пассажирами въехал в буровой стержень, торчащий из потолка в тоннеле. Инцидент произошел под строительной площадкой.
Передний вагон сорвал стержень и был поврежден.
Во время столкновения, в частности, было разбито лобовое стекло.
По данным пожарных, в результате экстренного торможения три человека получили легкие травмы.
Поезд эвакуировали, а пассажиры покинули тоннель через аварийный выход.
Линия метро была заблокирована на несколько часов, движение возобновилось около 13.00.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua