Три человека пострадали в результате аварии в метро Гамбурга

Утром в пятницу в Гамбурге поезд метро попал в аварию в тоннеле, три человека были ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал NDR.

Поезд метро с примерно 60 пассажирами въехал в буровой стержень, торчащий из потолка в тоннеле. Инцидент произошел под строительной площадкой.

Передний вагон сорвал стержень и был поврежден.

Во время столкновения, в частности, было разбито лобовое стекло.

По данным пожарных, в результате экстренного торможения три человека получили легкие травмы.

Поезд эвакуировали, а пассажиры покинули тоннель через аварийный выход.

Линия метро была заблокирована на несколько часов, движение возобновилось около 13.00.