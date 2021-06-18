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Три человека пострадали в результате аварии в метро Гамбурга

Пятница, 18 июня 2021, 17:41

Утром в пятницу в Гамбурге поезд метро попал в аварию в тоннеле, три человека были ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал NDR.

Поезд метро с примерно 60 пассажирами въехал в буровой стержень, торчащий из потолка в тоннеле. Инцидент произошел под строительной площадкой.

Передний вагон сорвал стержень и был поврежден.

Во время столкновения, в частности, было разбито лобовое стекло.

По данным пожарных, в результате экстренного торможения три человека получили легкие травмы.

Поезд эвакуировали, а пассажиры покинули тоннель через аварийный выход.

Линия метро была заблокирована на несколько часов, движение возобновилось около 13.00.

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