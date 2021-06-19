Мерія Лісабона десятки разів передавала іноземним посольствам дані організаторів акцій протесту

Влада португальської столиці Лісабона неодноразово незаконно передавала особисті дані протестувальників іноземним посольствам, які вони пікетували.

Про це свідчать дані перевірки, проведеної після розкриття фактів про передачу інформації посольству РФ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За словами мера Лісабона Фернандо Медіни, дані передавалися 52 рази в період 2018-2019 років.

Він відмовився повідомити, які посольства були задіяні, але в повідомленнях ЗМІ згадувалися Китай, Ізраїль і Росія.

Минулого тижня одна з організаторів протесту повідомила, що її особисті дані були передані в посольство Росії в Португалії. Жінка, що має подвійне російсько-португальське громадянство, сказала, що не знає, чи дозволять їй повернутися в Росію.

Медіна визнав, що перевірка процедур міської ради прийшла до висновку, що дані організаторів протесту були передані незаконно.

З 2012 року було зареєстровано 182 таких випадків, але мер виділив 52 випадки, які сталися після набуття чинності в 2018 році Загального регламенту ЄС щодо захисту даних, який забороняє такий обмін даними.

Мер вибачився і сказав, що чиновник, відповідальний за захист даних, буде звільнений. "Це була неадекватна політика, якої ніколи не повинно було бути", - сказав Медіна.