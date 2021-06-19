Лиссабон десятки раз передавала иностранным посольствам данные организаторов акций протеста

Власти португальской столицы Лиссабона неоднократно незаконно передавали личные данные протестующих иностранным посольствам, которые они пикетировали.

Об этом свидетельствуют данные проверки, проведенной после раскрытия фактов о передачи информации посольству РФ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По словам мэра Лиссабона Фернандо Медины, данные передавались 52 раза в период 2018-2019 годов.

Он отказался сообщить, какие посольства были задействованы, но в сообщениях СМИ упоминались Китай, Израиль и Россия.

На прошлой неделе одна из организаторов протеста сообщила, что ее личные данные были переданы в посольство России в Португалии. Женщина, имеющая двойное российско-португальское гражданство, сказала, что не знает, разрешат ли ей вернуться в Россию.

Медина признал, что проверка процедур городского совета пришла к выводу, что данные организаторов протеста были переданы незаконно.

С 2012 года было зарегистрировано 182 таких случая, но мэр выделил 52 случая, которые произошли после вступления в силу в 2018 году Общего регламента ЕС по защите данных, который запрещает такой обмен данными.

Мэр извинился и сказал, что чиновник, ответственный за защиту данных, будет уволен. "Это была неадекватная политика, которой никогда не должно было быть", - сказал Медина.