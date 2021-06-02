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Латвія відмовилась купувати разом з Естонією протикорабельні ракети

Середа, 2 червня 2021, 08:41

Через брак коштів Латвія відмовилася брати участь у спільній з Естонією закупівлі протикорабельних ракет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В результаті Силам оборони Естонії доведеться купувати озброєння самостійно.

За словами міністра оборони Естонії Калле Лаанета, його латвійський колега пояснив йому відмову від участі в проєкті нестачею у Латвії грошей на таку покупку.

Спочатку передбачалося, що на придбання протикорабельних ракет і морських мін буде потрібно близько 56 мільйонів євро, але чиновники не виключають, що тепер, коли Естонії доведеться поодинці закуповувати ракети, ця покупка може обійтися країні дорожче.

Тендер планувалося реалізувати в рамках плану розвитку ВМС країни на найближчі чотири роки.

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