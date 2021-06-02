Латвія відмовилась купувати разом з Естонією протикорабельні ракети
Середа, 2 червня 2021, 08:41
Через брак коштів Латвія відмовилася брати участь у спільній з Естонією закупівлі протикорабельних ракет.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
В результаті Силам оборони Естонії доведеться купувати озброєння самостійно.
За словами міністра оборони Естонії Калле Лаанета, його латвійський колега пояснив йому відмову від участі в проєкті нестачею у Латвії грошей на таку покупку.
Спочатку передбачалося, що на придбання протикорабельних ракет і морських мін буде потрібно близько 56 мільйонів євро, але чиновники не виключають, що тепер, коли Естонії доведеться поодинці закуповувати ракети, ця покупка може обійтися країні дорожче.
Тендер планувалося реалізувати в рамках плану розвитку ВМС країни на найближчі чотири роки.
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