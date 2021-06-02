Латвия отказалась покупать вместе с Эстонией противокорабельные ракеты
Среда, 2 июня 2021, 08:41
Из-за нехватки средств Латвия отказалась участвовать в совместной с Эстонией закупки противокорабельных ракет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
В результате Силам обороны Эстонии придется покупать вооружение самостоятельно.
По словам министра обороны Эстонии Калле Лаанета, его латвийский коллега объяснил ему отказ от участия в проектах нехваткой в Латвии денег на такую покупку.
Первоначально предполагалось, что на приобретение противокорабельных ракет и морских мин потребуется около 56 млн евро, но чиновники не исключают, что теперь, когда Эстонии придется в одиночку закупать ракеты, эта покупка может обойтись стране дороже.
Тендер планировалось реализовать в рамках плана развития ВМС страны на ближайшие четыре года.
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