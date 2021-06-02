У Латвії скасували обмеження на роботу великих торгових центрів

З 2 червня у Латвії з дотриманням моделі безпечної торгівлі відновлено роботу великих торгових центрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Схвалені урядом поправки передбачають, що скасовуються обмеження на роботу торгових центрів, загальна торгова площа яких перевищує 7000 кв. м.

Мінекономіки обґрунтувало свою пропозицію зняти обмеження для великих торгових центрів не тільки поліпшенням епідемічної ситуації, а й результатами проведеного Державним бюро з контролю за будівництвом дослідження, яке підтвердило високу якість повітря у великих торгових центрах. Також скасування обмежень позитивно вплине на торговельну галузь і забезпечить рівні конкурентні умови.

З правил також виключено вимогу про максимально допустиму кількість учасників вуличної торгівлі. Водночас усі вимоги щодо забезпечення епідеміологічно безпечних умов в місцях вуличної торгівлі збережені.

Як підкреслює Мінекономіки, в торгових центрах повинні дотримуватися вимоги епідеміологічної безпеки, в тому числі покупці і співробітники магазинів повинні користуватися масками, на одного відвідувача має бути забезпечено 25 квадратних метрів площі.

У торгових центрах і в подальшому повинні контролюватися потоки людей.

У торгових центрах має бути призначена відповідальна особа, яка буде організовувати і контролювати виконання вимог. Також повинна бути розроблена система внутрішнього контролю щодо дотримання заходів епідеміологічної безпеки.

У місцях торгівлі забороняється організовувати і рекламувати акції, які тривають менше семи днів, щоб не сприяти скупченню покупців.