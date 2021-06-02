В Латвии отменили ограничения на работу крупных торговых центров

Со 2 июня в Латвии с соблюдением модели безопасной торговли возобновили ​​работу крупных торговых центров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Одобренные правительством поправки предусматривают, что отменяются ограничения на работу торговых центров, общая торговая площадь которых превышает 7000 кв. м.

Минэкономики обосновало свое предложение снять ограничения для крупных торговых центров не только улучшением эпидемической ситуации, но и результатами проведенного Государственным бюро по контролю за строительством исследования, которое подтвердило высокое качество воздуха в крупных торговых центрах. Также отмена ограничений положительно повлияет на торговую отрасль и обеспечит равные конкурентные условия.

Из правил также исключено требование о максимально допустимом количестве участников уличной торговли. В то же время все требования по обеспечению эпидемиологически безопасных условий в местах уличной торговли сохранены.

Как подчеркивают в Минэкономики, в торговых центрах должны соблюдать требования эпидемиологической безопасности, в том числе покупатели и сотрудники магазинов должны пользоваться масками, на одного посетителя должно быть обеспечено 25 квадратных метров площади.

В торговых центрах и в дальнейшем должны контролироваться потоки людей.

В торговых центрах должно быть назначено ответственное лицо, чтобы организовывать и контролировать выполнение требований. Также должна быть разработана система внутреннего контроля по соблюдению мер эпидемиологической безопасности.

В местах торговли запрещается организовывать и рекламировать акции, которые длятся менее семи дней, чтобы не способствовать скоплению покупателей.