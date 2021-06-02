Греція та Італія остаточно впорядкували морські кордони

Сенат Італії ратифікував морську угоду з Грецією, за якою дві держави-члени ЄС домовилися про межі своїх ексклюзивних економічних зон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Під час засідання 28 травня 223 сенатори проголосували "за" і лише 2 утрималися.

Голосування в Сенаті завершує процес ратифікації цієї угоди італійськими законодавчими органами. Оскільки Греція вже ратифікувала документ, він набере чинності найближчим часом.

"Ця угода, ...підтверджує прихильність як Греції, так і майже всіх сусідніх країн до дотримання міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), ...яке всі країни зобов’язані поважати та виконувати", - йдеться у заяві грецького МЗС.

Угода між Грецією та Італією про делімітацію відповідних морських зон була підписана в Афінах у червні 2020 року під час зустрічі двох міністрів закордонних справ, Нікоса Дендіаса та Луїджі Ді Майо.

Двом країнам вдалося подолати розбіжності після того, як були розглянуті та вирішені зауваження, висловлені Римом, головним чином щодо прав на риболовлю в Іонічному морі.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс тоді привітав угоду з Італією як "зразок співпраці та добросусідських відносин".

Виступаючи в парламенті в червні 2020 року, Міцотакіс заявив, що угода між Афінами та Римом окреслює морські зони і офіційно визнає, що острови мають такі ж суверенні права, як і континентальні частини території (проти чого, як відомо, виступає Туреччина).

Очікується, що угода між Італією та Грецією відкриє шлях до подібної угоди Греції з Албанією.