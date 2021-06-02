Греция и Италия окончательно упорядочили морские границы
Сенат Италии ратифицировал морское соглашение с Грецией, по которому два государства-члены ЕС договорились о границах своих эксклюзивных экономических зон.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".
Во время заседания 28 мая 223 сенатора проголосовали "за" и только 2 воздержались.
Голосование в Сенате завершает процесс ратификации этого соглашения итальянскими законодательными органами. Поскольку Греция уже ратифицировала документ, он вступит в силу в ближайшее время.
"Это соглашение ... подтверждает приверженность как Греции, так и многих соседних стран к соблюдению международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) ... которое все страны обязаны уважать и выполнять", - говорится в заявлении греческого МИД.
Соглашение между Грецией и Италией о делимитации соответствующих морских зон было подписано в Афинах в июне 2020 во время встречи двух министров иностранных дел, Никоса Дендиас и Луиджи Ди Майо.
Двум странам удалось преодолеть разногласия после того, как были рассмотрены и решены замечания, высказанные Римом, главным образом в отношении прав на рыбалку в Ионическом море.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис тогда приветствовал соглашение с Италией как "образец сотрудничества и добрососедских отношений".
Выступая в парламенте в июне 2020 года, Мицотакис заявил, что соглашение между Афинами и Римом определяет морские зоны и официально признает, что острова имеют такие же суверенные права, как и континентальные части территории (против чего, как известно, выступает Турция).
Ожидается, что соглашение между Италией и Грецией откроет путь к подобному соглашению Греции с Албанией.