Греция и Италия окончательно упорядочили морские границы

Сенат Италии ратифицировал морское соглашение с Грецией, по которому два государства-члены ЕС договорились о границах своих эксклюзивных экономических зон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Во время заседания 28 мая 223 сенатора проголосовали "за" и только 2 воздержались.

Голосование в Сенате завершает процесс ратификации этого соглашения итальянскими законодательными органами. Поскольку Греция уже ратифицировала документ, он вступит в силу в ближайшее время.

"Это соглашение ... подтверждает приверженность как Греции, так и многих соседних стран к соблюдению международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) ... которое все страны обязаны уважать и выполнять", - говорится в заявлении греческого МИД.

Соглашение между Грецией и Италией о делимитации соответствующих морских зон было подписано в Афинах в июне 2020 во время встречи двух министров иностранных дел, Никоса Дендиас и Луиджи Ди Майо.

Двум странам удалось преодолеть разногласия после того, как были рассмотрены и решены замечания, высказанные Римом, главным образом в отношении прав на рыбалку в Ионическом море.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис тогда приветствовал соглашение с Италией как "образец сотрудничества и добрососедских отношений".

Выступая в парламенте в июне 2020 года, Мицотакис заявил, что соглашение между Афинами и Римом определяет морские зоны и официально признает, что острова имеют такие же суверенные права, как и континентальные части территории (против чего, как известно, выступает Турция).

Ожидается, что соглашение между Италией и Грецией откроет путь к подобному соглашению Греции с Албанией.