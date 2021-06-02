Єврокомісія представила план зміцнення Шенгенської зони

Європейська комісія представила нову стратегію щодо зміцнення Шенгенської зони - найбільшої зони вільного пересування у світі.

Як повідомляє "Європейська правда", документ представлений на сайті ЄК.

Стратегія пропонує забезпечити ефективне управління зовнішніми кордонами ЄС за допомогою розгортання Постійного корпусу Європейської прикордонної і берегової охорони; забезпечення функціональної сумісності інформаційних систем для управління кордонами та міграцією до 2023 року; і майбутню пропозицію про переведення заяв на візу і проїзних документів в цифрову форму.

Комісія також закликає законодавців швидко прийняти пропозицію Нового пакту про міграцію та притулок про перевірку людей, які перетинають кордон без дозволу.

Документ передбачає зміцнення Шенгенської зони зсередини, "оскільки тісна співпраця між державами-членами щодо запобігання та боротьби із загрозами безпеці має вирішальне значення для підтримки і компенсації відсутності контролю на внутрішніх кордонах".

Нові ініціативи будуть включати Кодекс співпраці поліції ЄС; модернізація системи "Prüm" для обміну інформацією про ДНК, відбитки пальців і реєстрації транспортних засобів; і поширення використання попередньої інформації про пасажирів на рейси усередині Шенгенської зони.

Комісія пропонує переглянути Шенгенський механізм оцінки та моніторингу та Шенгенський прикордонний кодекс, щоб підвищити стійкість до серйозних загроз, забезпечивши тісну координацію і ввівши необхідні гарантії, щоб відновлення внутрішніх прикордонних перевірок залишалося крайнім заходом.

Стратегія визначає, що майбутнє Шенгенської зони має передбачати розширення на ті держави-члени ЄС, які ще не є її частиною.

У Шенгенській зоні проживає понад 420 мільйонів осіб в 26 країнах.