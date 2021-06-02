Еврокомиссия представила план укрепления Шенгенской зоны

Европейская комиссия представила новую стратегию по укреплению Шенгенской зоны - крупнейшей зоны свободного передвижения в мире.

Как сообщает "Европейская правда", документ представлен на сайте ЕК.

Стратегия предлагает обеспечить эффективное управление внешними границами ЕС с помощью развертывания Постоянного корпуса Европейской пограничной и береговой охраны; обеспечения функциональной совместимости информационных систем для управления границами и миграцией до 2023 года; и будущее предложение о переводе заявлений на визу и проездных документов в цифровую форму.

Комиссия также призывает законодателей быстро принять предложение Нового пакта о миграции и убежище о проверке людей, пересекающих границу без разрешения.

Документ предусматривает укрепление Шенгенской зоны изнутри, "поскольку тесное сотрудничество между государствами-членами по предотвращению и борьбе с угрозами безопасности имеет решающее значение для поддержания и компенсации отсутствия контроля на внутренних границах".

Новые инициативы будут включать Кодекс сотрудничества полиции ЕС; модернизация системы "Prüm" для обмена информацией о ДНК, отпечатках пальцев и регистрации транспортных средств; и распространение использования предварительной информации о пассажирах на рейсы внутри Шенгенской зоны.

Комиссия предлагает пересмотреть Шенгенское механизм оценки и мониторинга и Шенгенский пограничный кодекс, чтобы повысить устойчивость к серьезным угроз, обеспечив тесную координацию и введя необходимые гарантии, восстановление внутренних пограничных проверок оставалось крайней мерой.

Стратегия определяет, что будущее Шенгенской зоны должна предусматривать расширение на те государства-члены ЕС, которые еще не являются ее частью.

В Шенгенской зоне проживает более 420 млн человек в 26 странах.