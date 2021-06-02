Греція розпочала експеримент зі створення "зеленого острова" з альтернативною енергією

Влада Греції спільно з німецьким автоконцерном Volkswagen запускають проєкт, спрямований на перетворення острова Астипалея в південно-східній частині Егейського моря на "Зелений острів" Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Мета проєкту полягає в тому, щоб уся повсякденна діяльність на острові велася на поновлюваних джерелах енергії, від електрики до транспорту.

З 1500 автомобілів, що знаходяться зараз на острові, 1000 будуть негайно замінені електромобілями, при цьому вже встановлені перші шість станцій зарядки для електромобілів. Уряд виділить гранти місцевим жителям на перехід на електромобілі та велосипеди.

До 2026 року уряд також хоче, щоб всі автобуси на острові були безпілотними. Однак для того, щоб це відбулося, інфраструктура острова повинна бути змінена і повністю підтримана технологією 5G.

Крім того, проєктом передбачено створення гібридної електростанції на поновлюваних джерелах енергії, вітряної турбіни, фотоелектричного парку і акумуляторних батарей, які забезпечуватимуть електрикою 24 години на добу.

Німецький виробник автомобілів Volkswagen відіграв провідну роль у проєкті та вже подарував електромобіля місцевій поліції, береговій охороні, Службі цивільної авіації та муніципалітету.

Греція була серед країн-членів ЄС, які не вимагали винагороди за скандал з викидами Volkswagen у 2015 році, відомий як Dieselgate, оскільки, відповідно до заяв нинішнього уряду, в національному законодавстві не було положень для цього.