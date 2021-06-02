Греция начала эксперимент по созданию "зеленого острова" с альтернативной энергией

Власти Греции совместно с немецким автоконцерном Volkswagen запускают проект, направленный на превращение острова Астипалея в юго-восточной части Эгейского моря в "Зеленый остров" Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Цель проекта в том, чтобы вся повседневная деятельность на острове велась на возобновляемых источниках энергии, от электричества до транспорта.

Из 1500 автомобилей, находящихся сейчас на острове, 1000 будут немедленно заменены электромобилями, при этом уже установлены первые шесть станций зарядки для электромобилей. Правительство выделит гранты местным жителям на переход на электромобили и велосипеды.

До 2026 года правительство также хочет, чтобы все автобусы на острове были беспилотными. Но чтобы это произошло, инфраструктура острова должна быть изменена и полностью поддерживала технологи 5G.

Кроме того, проектом предусмотрено создание гибридной электростанции на возобновляемых источниках энергии, ветряной турбины, фотоэлектрического парка и аккумуляторных батарей, обеспечивающих электричеством 24 часа в сутки.

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen сыграл ведущую роль в проектах и ​​уже подарил электромобили местной полиции, береговой охране, Службе гражданской авиации и муниципалитету.

Греция была среди стран-членов ЕС, которые не требовали вознаграждения за скандал с выбросами Volkswagen в 2015 году, известный как Dieselgate, поскольку, согласно заявлениям нынешнего правительства, в национальном законодательстве не было положений для этого.