Польша анонсировала новые ослабления ограничений: свадьбы, ярмарки, игровые комнаты

В правительстве Польши объявили о новых ослаблениях ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, с 6 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Как рассказал министр здравоохранения Адам Недзельский, с этой даты можно будет проводить конференции, спектакли и ярмарки с присутствием не более 1 человека на 15 квадратных метров площади. С такими же условиями разрешается работа игровых комнат для детей.

Общественные собрания и свадьбы будут разрешены с участием до 150 человек - не считая людей, которые уже полностью вакцинированы от коронавируса. До сих пор для свадеб было установлено ограничение 50 человек, за исключением вакцинированных.

Как сообщалось, с 31 мая в Польше вернулись к очному обучению ученики средней и старшей школы - после более полугода дистанционного обучения.

На днях Польша пересекла отметку в 20 млн прививок от коронавируса.